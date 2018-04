Deel dit artikel:











Liveblog: FC Emmen verdient meer, maar komt niet verder dan 3-2 Volg Jong Ajax - FC Emmen live

VOETBAL - Na twee thuisnederlagen op rij staat er voor FC Emmen vanavond weer een uitduel op het programma. In Amsterdam treft de formatie van trainer Dick Lukkien Jong Ajax, dat nog volop in de race is om het kampioenschap in de Jupiler League.





FC Emmen kan zich vanavond, met een beetje hulp op de andere velden, plaatsen voor de halve finales van de play-offs. Daarvoor moet de Drentse club in ieder geval winnen.



Op 15 december eindigde FC Emmen - Jong Ajax in 2-2. In dat duels zorgden Michiel Hemmen en Cas Peters voor de Drentse treffers.



Volg Jong Ajax - FC Emmen



Met nog drie duels te gaan heeft Fortuna Sittard 69 punten uit 35 duels, heeft NEC 67 uit 34 en volgt Ajax met 67 uit 35.FC Emmen kan zich vanavond, met een beetje hulp op de andere velden, plaatsen voor de halve finales van de play-offs. Daarvoor moet de Drentse club in ieder geval winnen.Op 15 december eindigde FC Emmen - Jong Ajax in 2-2. In dat duels zorgden Michiel Hemmen en Cas Peters voor de Drentse treffers.Volg Jong Ajax - FC Emmen live op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder...