Assenaar wacht anderhalf jaar cel na poging tot doodslag bij roeivereniging

ASSEN - Een 20-jarige man uit Assen is vrijdag door de rechtbank veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De man sloeg en schopte vorig jaar oktober bij de Stad-Groningse roeivereniging Gyas een vriend een schedelbasisfractuur.

Van de straf is een half jaar voorwaardelijk. Poging tot doodslag acht de rechtbank bewezen. De Assenaar was nog maar net lid van de roeivereniging. Op die avond in oktober nam hij zijn goede vriend mee naar een feest op de roeiclub, dat meldt RTV Noord Na het feest ontstond wrevel tussen de vrienden. De Drent nam een aanloop en haalde met de vuist uit naar zijn maat. Die viel daardoor op de grond, waarna hij nog meerdere keren werd geschopt.Met hersenletsel en schedelfracturen belandde het slachtoffer in het ziekenhuis. De dader had zo'n twintig biertjes op en kon zich niets herinneren, zei hij twee weken geleden op zitting. Hij werd opgepakt en drie maanden in voorarrest gezet.De rechters tilden er zwaar aan dat hij zich zo had misdragen en dat door zijn toedoen zijn maat om het leven had kunnen komen.Deskundigen hebben een persoonlijkheidsprobleem vastgesteld bij de Assenaar. Toch kan de daad hem volledig worden aangerekend. Een poging om de voormalige vrienden met elkaar in gesprek te brengen mislukte.Naast de celstraf moet de man meewerken aan een behandeltraject en gedragsinterventies.Het slachtoffer vroeg 2.500 euro voor de geleden schade. Hij kan zich hiervoor wenden tot de burgerlijke rechter.