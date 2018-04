Toolbox gered door financiële steun van gemeente Emmen

EMMEN - Flexwerkplaats Toolbox is voorlopig uit de financiële problemen. De gemeente Emmen stelt 50.000 euro beschikbaar.

Toolbox is gevestigd in de oude dierentuin en is ingericht om mensen die langdurig thuiszitten weer werk te bieden en hun talenten te laten ontwikkelen. Tot vandaag was het onzeker of de organisatie het hoofd boven water kon houden. Die sores zijn nu dus voorlopig verdwenen.Wethouder Robert Kleine (CDA), wethouder Jisse Otter en Toolbox-oprichter Adriaan Pals zaten vandaag om tafel om de verschillen van inzichten te bespreken. Pals gaf eerder aan dat de gemeente bepaalde toezeggingen op het laatste moment introk. Die gingen over de mogelijk te verdelen winst, in het geval het sociale plan zoden aan de dijk zou zetten.Deze misverstanden zijn nu de wereld uit geholpen, zegt Kleine. Hij is blij dat Toolbox nu verder kan. "Het concept dat zij hanteren is uniek. Erg mooi hoe zij met deze doelgroep omgaan." Kleine benadrukt wel dat de plannen nog goed moeten worden gekeurd door het college.Adriaan Pals was niet te bereiken voor commentaar.