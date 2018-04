Inhaalrace FC Emmen niet genoeg voor punt in Amsterdam: 3-2

Deel dit artikel:











VOETBAL - FC Emmen startte dramatisch in Amsterdam en keek al na 23 seconden tegen een 1-0 achterstand aan. De 3-0 ruststand gaf nog minder reden tot positivisme, maar de 3-2 eindstand zorgde nog voor de meeste frustratie. Emmen had in de tweede helft namelijk de 3-0 volledig weg kunnen spelen, maar dat lukte niet.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Twee treffers van Alexander Bannink zorgden voor nieuwe hoop bij FC Emmen en er kwamen kansen op een derde goal. Bannink schoot van dichtbij snoeihard op Ajax-doelman Kotarski en in de extra tijd had basisdebutant Thijs Dallinga zich tot gevierde man kunnen laten kronen, maar twee inzetten uit corners van Anco Jansen leverden geen treffer op.



Die derde goal was op basis van de tweede helft zeker verdiend geweest, al had Emmen het in Amsterdam nooit zo ver mogen laten komen.



"We hebben het in de eerste helft weggegeven. Als we in de eerste helft beter hadden gespeeld, hadden we hier gewonnen", aldus assistent-trainer René Grummel.



Cambuur nadert FC Emmen

In de strijd voor een directe plek in de halve finale van de play-offs heeft Emmen na vanavond de hete adem van Cambuur in de nek. De ploeg van trainer René Hake heeft twee punten minder en dat met nog twee duels voor de boeg.



Play-offs zijn wel binnen

Overigens een doekje voor het bloeden is wel dat Emmen zich ondanks de nederlaag verzekerd heeft van deelname aan de play-offs (de 1e ronde).



