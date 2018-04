V.V. Roden verrast door hazenleger in trainingsveld

Jonge haasjes in de grond van het trainingsveld van V.V. Roden (foto: Twitter V.V. Roden)

RODEN - Een opmerkelijke ontdekking vrijdagochtend bij de voetbalclub V.V. Roden. Een hazenfamilie ligt er namelijk knus bij elkaar in een gat in het trainingsveld.

In dit hazenleger, zoals het nestgat van hazen heet, bevindt zich een groep jonge haasjes die donderdagnacht is geboren.De voetbalvereniging zegt dat de diertjes na een tijdje hun leger voor een eigen leger verlaten. Tot die tijd zullen de haasjes er in alle rust kunnen blijven liggen.