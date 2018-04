Deel dit artikel:











Roel Boomstra grijpt naast Nederlandse damtitel Oud-Emmenaar Roel Boonstra moest zijn meerdere erkennen in Alexander Baljakin (foto: RTV Drenthe)

DAMMEN - Dammer en oud-Emmenaar Roel Boomstra is er niet in geslaagd de Nederlandse titel te pakken. Alexander Baljakin versloeg Boomstra in een noodzakelijke barrage op basis van een plusremise en won daarmee de Nederlandse titel.





Wouter Wolff uit Groningen haalde de vijfde plaats op het toernooi. Dat meldt RTV Noord . Baljakin en Boomstra waren na elf ronden gelijk geëindigd. Martijn van IJzendoorn, de winnaar van vorig jaar, werd derde in Harlingen.