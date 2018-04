Uitslagen en stand in de Jupiler League

VOETBAL - Fortuna Sittard en NEC maakten geen misstap in de strijd om het kampioenschap en ook nummer 3, Ajax, blijft door de zege op FC Emmen volop meestrijden om de titel in de Jupiler League.

Inhaalrace FC Emmen komt te laat: Jong Ajax wint met 3-2

Fortuna Sittard is, met nog twee duels te gaan, nog steeds koploper met 72 punten uit 36. NEC volgt met 70 punten, maar die ploeg komt nog 3 keer in actie waarvan de eerste maandag bij Jong AJax. De Amsterdammers hebben, net als NEC, 70 uit 35.De Graafschap en Telstar hebben zich vanavond verzekerd van de halve finales van de play-offs. Welke club daar nog bijkomt is nog onduidelijk. FC Emmen heeft daarvoor nog steeds de beste papieren en is met 4 punten in de komende twee duels zeker van die plek. De Drentse club moet die punten pakken tegen FC Den Bosch (uit) en Jong FC Utrecht (thuis).FC Dordrecht - SC Cambuur 0-3Go Ahead Eagles - FC Eindhoven 1-3FC Volendam - RKC Waalwijk 0-1Fortuna Sittard - FC Den Bosch 2-0Helmond Sport - NEC 1-2Telstar - Jong FC Utrecht 1-0FC Oss - De Graafschap 1-4Jong Ajax - FC Emmen 3-2Jong AZ - MVV Maastricht 3-1Almere City FC - Jong PSV 2-11. Fortuna Sittard 36-722. NEC 35-703. Jong Ajax 35-704. De Graafschap 36-615. Jong PSV 36-616. Telstar 36-617. FC Emmen 36-548. Cambuur 36-529. MVV 36-4910. Almere City FC 36-4911. FC Volendam 36-4612. FC Dordrecht 36-4613. Jong AZ 36-4514. FC Den Bosch 36-4415. FC Oss 36-4416. FC Eindhoven 36-4317. Go Ahead Eagles 36-3718. Helmond Sport 36-3519. RKC 36-3320. Jong FC Utrecht 36-26