FC Emmen onder druk: Drie concurrenten voor directe plaatsing halve finale play-offs

VOETBAL - Met nog twee duels is het razend spannend in de Jupiler League. Het kampioenschap is nog niet beslist en datzelfde geldt voor het gevecht om een plek in de play-offs.

FC Emmen weet inmiddels dat het de play-offs heeft bereikt, maar het is nog onduidelijk of Emmen in de 1e ronde in actie komt of zich direct plaatst voor de halve finale.Haalt FC Emmen vier punten in de laatste twee duels (tegen FC Den Bosch uit en Jong FC Utrecht thuis) dan is de halve finale bereikt. Lukt dat niet, dan is Emmen afhankelijk van de resultaten van Cambuur, MVV en Almere City FC.Emmens' grootste concurrent is Cambuur dat twee punten minder heeft dan de Drentse club. MVV en Almere City FC volgen op vijf punten.Hieronder het programma van vier clubs die vechten voor een halve finaleplek:: FC Den Bosch (uit) en Jong FC Utrecht (thuis)Helmond Sport (thuis) en Telstar (uit)FC Oss (thuis) en Jong Ajax (uit)Eindhoven (uit) en FC Volendam (thuis)