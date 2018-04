NAM trekt handen af van aardbevingen bij nieuwe wet

ASSEN - De NAM in Assen draagt minder verantwoordelijkheid voor de gevolgen van gaswinning, als de minister een winningsplicht oplegt.

Het gasconcern schrijft dat in een reactie op het concept van de nieuwe Mijnbouwwet, meldt RTV Noord In de voorgestelde nieuwe Mijnbouwwet wil minister Eric Wiebes van Economische Zaken vastleggen hoeveel gas de NAM mag winnen uit de Groningse bodem. Volgens Wiebes is dat nodig om de gaswinning af te bouwen.Omdat de NAM dan geen invloed heeft op hoeveel gas er gewonnen wordt, heeft bedrijf naar eigen zeggen ook geen invloed op de gevolgen van de winning en dus op de bevingen.Meer dan zestig partijen hebben gereageerd op de voorgestelde wijziging van de Mijnbouwwet. De provincie Groningen, gemeenten en maatschappelijke organisaties zeggen dat het in de nieuwe wet onduidelijk is wie er aansprakelijk is voor schade door gaswinning.Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil dat de minister duidelijker aangeeft hoe de leveringszekerheid wordt afgewogen tegen de veiligheid in Groningen. Ook wil de toezichthouder dat in de wettekst komt te staan dat er gestreefd wordt naar zo weinig mogelijk Gronings gas.Overigens was in Garsthuizen in Noord-Groningen gisteravond een aardbeving met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter.