FC Emmen-trainer Dick Lukkien: We hebben onszelf voor lul gezet in de eerste helft

VOETBAL - Vriend en vijand waren het er, na afloop van Jong Ajax - FC Emmen, over eens: FC Emmen had op basis van de tweede helft een punt verdiend in Amsterdam. Maar de dramatische 3-0 achterstand na de eerste 45 minuten wist de Drentse ploeg na rust niet weg te poetsen: 3-2.

We speelden de eerste helft als kinderen Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Als we zo spelen als in de tweede helft dan gaan we de halve finale van de play-offs halen Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Dick Lukkien was blij met de veerkracht van zijn ploeg en zag in ieder geval spelers opstaan die voor rust compleet onzichtbaar waren. "Met deze tweede helft kunnen we verder. Als we zo spelen, dan halen we de halve finales van de play-offs."Toch was Lukkien een half uur na het laatste fluitsignaal nog steeds zichtbaar verbolgen over het optreden van zijn spelers in de eerste helft. "Dat heb ik ze in de rust ook laten weten", aldus de oefenmeester. "Ik heb gezegd dat we onszelf voor lul hebben gezet.""We speelden als kinderen. We wisten dat Ajax druk ging zetten. Daarom hadden we afgesproken om over die druk heen te spelen, maar al na twintig seconden leveren we zomaar de bal in. En vanaf dat moment zijn we volledig afgetroefd op tempo, inzet en loopvermogen. Alle goals hebben we weggegeven. Doodzonde, want in de tweede helft hebben we Jong Ajax aardig zoek gespeeld en hadden we de gelijkmaker verdiend."Ook Alexander Bannink, die met twee goals een groot aandeel had in de wederopstanding van de Drentse club, besefte dat er na rust meer in had gezeten. "Absoluut. Ik krijg zelf nog een kans. Die bal had ik veel meer in de hoek moeten schieten en in de extra tijd krijgt Thijs Dallinga nog een vrije kopkans. Dat waren 100% kansen op de gelijkmaker."Als FC Emmen niet afhankelijk wil zijn van andere clubs dan zal het in de resterende twee duels vier punten moeten pakken om zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finale van de play-offs. "Dat gaan we hopelijk doen", aldus een licht aarzelende Bannink. Lukkien is duidelijker. "We gaan de halve finale halen. Tegelijkertijd vind ik wel dat we moeten beseffen dat dat niet zomaar gaat. Als we zo spelen zoals we in de eerste helft deden, hebben we niets in de halve finale te zoeken. Kunnen we opbrengen wat we na rust lieten zien, dan gaan we het halen."