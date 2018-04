Deel dit artikel:











V.v. Sweel kiest voor zondagvoetbal op zaterdagavond V.v. Sweel in actie tegen Witteveense Boys (foto: Roel Seele)

ZWEELOO - V.v. Sweel gaat volgend seizoen met één prestatieteam verder. Dat team komt uit in de zondagcompetitie en speelt de thuiswedstrijden zoveel mogelijk op zaterdagavond.

V.v. Sweel heeft momenteel nog twee prestatieteams. Zowel het eerste zaterdag- als het eerste zondagteam komt uit in de vierde klasse.



Krimp

Het vormen van één prestatieteam is volgens het bestuur van v.v. Sweel essentieel. "Als we voor de toekomst het voetbal in Zweeloo en omstreken willen behouden en voetbal op niveau willen houden, dan moeten we keuzes maken", zegt voorzitter Alfred Vrieling. "Een van de belangrijkste redenen is de krimp. Met de huidige aantallen spelers is het binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk om op beide speeldagen een prestatieteam te kunnen formeren."



Duivels dilemma

Tachtig procent van de leden is het daarmee eens, al was de keuze voor zaterdag- of zondagvoetbal volgens Vrieling wel een duivels dilemma. "De selecties van beide hoofdmachten en jeugdspelers van JO-19 waren niet unaniem in hun oordeel. Het blijkt lastig voor spelers om de keuze voor een speeldag vanuit verenigingsperspectief te bekijken. Persoonlijke voorkeuren hadden in sommige gevallen de overhand, maar als bestuur moeten we uiteraard naar het clubbelang kijken."



Het bestuur koos uiteindelijk voor prestatievoetbal op zondag, met zoveel mogelijk thuiswedstrijden op zaterdagavond. Vrieling zegt dat veel clubs in de zondag vierde klasse D daar open voor staan.



Zaterdagmiddag

De thuiswedstrijden van Dames 1 en jeugdteam JO-19 worden op zaterdagmiddag gespeeld. Op beide speeldagen blijft recreatief voetbal mogelijk.



V.v. Sweel ontstond in 2014 uit een fusie van zondagclub ZBC en zaterdagvereniging Sportclub Zweeloo.