Deel dit artikel:











Bedrijventerrein Meppel zonder stroom na brand Brand in transformatorhuisje in Meppel (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Bedrijven op het bedrijventerrein aan de Eekhorstweg in Meppel zitten zonder stroom, nadat er vanochtend brand uitbrak in een transformatorhuisje.

De brandweer moest wachten met blussen tot netbeheerder Enexis de stroom had uitgeschakeld, daarna was de klus snel geklaard.



Onduidelijk is nog hoe de brand is ontstaan. Enexis verwacht dat alle bedrijven voor de middag weer stroom hebben.