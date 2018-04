Onrust in Veenhuizen om uitblijven toekomstplan Norgerhaven

VEENHUIZEN - Onrust in gevangenisdorp Veenhuizen, want wat gaat er gebeuren met de laatste twee gevangenissen in het dorp? Minister Sander Dekker neemt daar pas komende zomer een besluit over, maar in Veenhuizen maken de mensen zich opnieuw zorgen over mogelijke sluiting van de gevangenissen.

Norgerhaven zou weer gevuld worden met Nederlandse gedetineerden. Klaas Smid

Drie van de vijf inrichtingen in Veenhuizen zijn al gesloten. Karin Landman