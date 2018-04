Deel dit artikel:











Gieten heeft vanaf deze zomer een openluchttheater in het bos Het Zwanemeerbos in Gieten (foto: Google Street View)

GIETEN - Gieten heeft over twee maanden weer een openluchttheater. Initiatiefnemer Dorpsbelangen Gieten heeft geld van de gemeente gekregen om het plan uit te voeren.

Het buitentheater komt in het Zwanemeerbos, vlakbij het openluchtzwembad. Met de 6.500 euro die de gemeente Aa en Hunze aan het project geeft, kunnen de initiatiefnemers aan de slag. "Daarvan kunnen we bankjes voor de bezoekers maken", zegt Greet Oosterhuis, secretaris van Dorpsbelangen Gieten. "Die zetten we dan met de rug naar de muur van het zwembad, zodat ze echt het bos in kijken. We hoeven geen overkapping, want dan ben je gelijk weer een paar duizend euro verder."



Ontmoetingsplek

Gieten had in de jaren zestig ook een openluchttheater. Het nieuwe theater moet volgens Oosterhuis een soort ontmoetingsplek worden. "Iedereen die wil kan er gebruik van maken. Toneelverenigingen, maar bijvoorbeeld ook particulieren of een fotoclub."



21 juni klaar

Voor het theater moeten een paar bomen worden weggehaald. Daarover is komende week een gesprek, maar Oosterhuis verwacht geen problemen. Op 21 juni moet het openluchttheater helemaal klaar zijn. "Want dan is er een vereniging die wil gaan optreden. En er hebben zich al meerdere verenigingen gemeld. Iedereen is enthousiast."