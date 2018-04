Honderd motorrijders in Assen voor toertocht Molukse gevangenen

ASSEN - Zo'n honderd motorrijders zijn vanochtend vanuit Assen vertrokken voor de Peringatan Ride Out.

Dat is een motortoertocht die elk jaar in april wordt gehouden om aandacht te vragen voor een groep Molukse politieke gevangenen in Indonesië. Het is elfde editie van het evenement.De politie houdt toezicht om de toertocht in goede banen te leiden.De motorrijders vertrokken om negen uur vanochtend, om vervolgens via Oosterwolde en Den Oever naar Lelystad te gaan. Het is de eerste keer dat de toertocht vanuit Assen is gestart.Sinds 2008 zitten enkele Molukkers vast, omdat ze tijdens een demonstratie in Ambon de vlag van de Republiek der Zuid-Molukken toonden aan de president van Indonesië. Volgens Amnesty International zijn sinds 2007 ten minste 48 personen gearresteerd of gevangengezet voor soortgelijke protesten en het tonen van de Molukse vlag.De Peringatan Ride Out zamelt elk jaar geld in voor deze gevangenen en hun families.