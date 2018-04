Deel dit artikel:











Motorcoureur gewond bij grasbaanraces in Vries Hulpdiensten bij de grasbaanraces in Vries (foto: Van Oost Media)

VRIES - Tijdens de grasbaanraces in Vries is vandaag een coureur gewond geraakt.

De motorrijder kwam tijdens de races ten val, waarna een andere coureur over hem heen reed. Omdat de motorrijder bewusteloos raakte, werd de hulp van een traumahelikopter ingeroepen.



De man kwam even later weer bij kennis en is voor controle naar het UMCG in Groningen gebracht. Daar bleek dat hij een gebroken sleutelbeen had en gekneusde ribben en longen.



De wedstrijden werden na het ongeluk stilgelegd, maar zijn inmiddels weer hervat.