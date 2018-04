Deel dit artikel:











Veteranen leggen bloemen bij monument in Assen tijdens veteranendag Veteranen leggen bloemen bij monument (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) Bloemen bij het Monument van de Drentse Veteraan (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

ASSEN - Ruim vijfhonderd veteranen uit Drenthe waren vandaag bij de tiende editie van de Drentse Veteranendag in Assen.

Er werden bloemen gelegd bij het Monument van de Drentse Veteraan bij het provinciehuis. Ook werden twaalf duiven losgelaten.



Behalve commissaris van de koning Jetta Klijnsma en burgemeester Marco Out van Assen is later vandaag ook voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm aanwezig bij de Drentse Veteranendag. Hij spreekt in de Bonte Wever over zijn persoonlijke ervaringen.



Van Uhm zet zich in voor de Stichting Hulphond, die hulphonden plaatst bij veteranen met een posttraumatische-stressstoornis. Ook is er een galavoorstelling van De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.