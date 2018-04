ChristenUnie wil compensatie voor opruimen Drents drugsafval

ASSEN - De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan de provincie over een subsidieregeling voor het opruimen van gedumpt drugsafval in Drenthe. CU-Statenlid Bernadette van den Berg vindt dat onze provincie zich aan moet sluiten bij een landelijke regeling.

Grondeigenaren zijn na een dumping verplicht het afval op te ruimen, maar dat kost vaak veel geld. Doordat de gedumpte stoffen vaak erg giftig en slecht voor het miileu zijn, is het belangrijk deze zo snel mogelijk weg te halen.De provincies Drenthe, Groningen en Friesland doen nog niet mee aan die regeling omdat in het Noorden nauwelijks dumpingen van drugsafval bekend waren. Daardoor moeten grondeigenaren het opruimen van het afval op hun grond in die provincies zelf betalen.De afgelopen maanden zijn echter meerdere keren gedumpte stoffen en materialen gevonden die worden gebruikt bij de productie van drugs. Een boswachter vond in maart in de buurt van Grolloo jerrycans met grondstoffen voor amfetamine. In de bossen bij Norg werd in november 2017 drugsafval ontdekt. Ook werd op een aantal plekken in Drenthe hennepafval gevonden.Van den Berg wil dat Drenthe, nu de dumpingen vaker voorkomen, zich snel aansluit bij de regeling. "We willen bereiken dat er voor 2017 en 2018 een regeling opgesteld wordt voor het opruimen van gedumpt drugsafval. Het is belangrijk om te voorkomen dat grondeigenaren die drugsafval vinden het op andere wijze lozen", laat Van den Berg weten.In onze provincie zijn naast gedumpt afval ook drugslaboratoria ontdekt. In Zuidlaren en Nieuw-Amsterda m deed de politie invallen en werden mensen gearresteerd. Net over de provinciegrens, in het Friese Haulerwijk, werd ook een laboratorium opgerold.Daarmee komt volgens de ChristenUnie het aantal geregistreerde misdrijven vanwege het vervaardigen van harddrugs in de noordelijke provincies vorig jaar op negen. In 2016 vonden er volgens de partij nog slechts twee van die misdrijven plaats in het Noorden.