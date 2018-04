'Belangrijk dat kinderen eventjes vergeten dat ze ziek zijn'

HOOGEVEEN - 43 chronisch zieke of gehandicapte kinderen in de leeftijd van zes tot en met zeventien jaar beleefden vandaag een topdag bij de vijfde Hoogvliegersdag bij het vliegveld in Hoogeveen.

De kinderen mochten namelijk zelf een vliegtuig besturen onder begeleiding van ervaren piloten. Ouders en eventuele broers of zussen mochten mee op de achterbank.De organisatie was in handen van de Stichting Hoogvliegers, die tien jaar bestaat en al bijna tienduizend kinderen heeft laten vliegen vanaf vrijwel alle vliegvelden in Nederland."Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen eventjes kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Dat ze eens een ander verhaal kunnen vertellen dan over hun ziekte," zegt Tjerk van Dijk, organisator van de Hoogvliegersdagen in Noord-Nederland.De kinderen kwamen aan in een konvooi van brandweertrucks, politieauto's en vrachtwagens. Ook deze auto's mochten zij zelf (mee)besturen. De kinderen kregen een warm onthaal van mensen gehuld in Star Warspakken of verkleed als dier. Dat was goed voor tallozeen knuffels.Hoogtepunt was het vliegen zelf. Brian Pranger uit Balkbrug was één van de gelukkigen die het luchtruim boven het Noorden mocht verkennen. "Mijn zoontje heeft toen hij zeven maanden oud was een hersenvliesontsteking gehad en kreeg ook bloedvergiftiging erbij. Hij heeft daardoor beperkingen opgelopen. Toen ik hoorde dat ik hem hiervoor kon opgeven, heb ik het eerst met hem overlegd. En dat wilde hij wel," zegt zijn moeder Debby Pranger.Brian vliegt een paar rondjes boven zijn huis en volgens piloot Jan Bouwmeester is hij een onwijs goede vliegenier. "Negentig procent van de tijd zat hij aan het stuur," zegt Bouwmeester. Brian straalt als hij weer veilig op de grond staat. Na de vlucht rent hij naar zijn moeder voor een omhelzing. Hij is er stil van. Het is duidelijk dat hij heeft genoten.Na afloop kregen alle kinderen als aandenken een vliegbrevet.