Deel dit artikel:











Problemen met parkeren in Vries na vernieuwing centrum Mensen parkeren hun auto's gewoon op de stoep in Vries (foto: Anneke Lubbers)

VRIES - Vijf ton is gestoken in de herinrichting van het centrum van Vries. Sinds november zijn de werkzaamheden klaar, maar bewoners zijn niet allemaal blij met het resultaat.

Geschreven door Ineke Kemper

Steeds meer mensen parkeren sinds de oplevering van het centrum volgens inwoners van het dorp hun auto op de stoep.



'Meer parkeerplaats dan stoep'

"Die stoep was niet in het oorspronkelijke plan opgenomen", zegt omwonende Bert Sint Nicholaas. "Het is nu meer parkeerplaats dan stoep. Even verderop is al een voorziening waar voetgangers langs kunnen lopen, dus het is eigenlijk gemaakt voor parkeren."



Als aan beide kanten auto's op de stoep staan en er moeten voetgangers langs, dan moeten ze volgens de bewoner over de weg.



Stoep aangepakt

De stoep kreeg dezelfde kleur als de straat en er werd een schuine rand geplaatst. Dat nodigt menig autobezitter uit tot parkeren. Anneke Lubbers, raadslid van de PvdA in de gemeente Tynaarlo, maakt zich zorgen om de veiligheid in het dorp en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. "Als auto's daar gaan staan, wordt het een onveilige situatie. Mensen in een rolstoel kunnen niet meer veilig naar de winkels."



Vries heeft meer dan tweehonderd parkeerplaatsen en dus is er meer dan genoeg plek, alleen staat het volgens Lubbers niet duidelijk aangegeven dat er parkeerplaatsen in het dorp zijn. Haar voorstel is om onder andere duidelijkere borden te plaatsen die aangeven waar je kunt parkeren.



De gemeente Tynaarlo is bekend met de parkeerproblemen en zoekt naar een oplossing.