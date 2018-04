Deel dit artikel:











Drentse studenten klaar voor Morocco Dessert Challenge De auto van de jongens is goedgekeurd (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Na een lange reis is een groep studenten van het TT-instituut in Assen aangekomen in Marokko. In Agadir om precies te zijn. De jongens zijn daar samen met rallycoureur Chris Lanting en enkele docenten.

Geschreven door Ineke Kemper





De auto is gekeurd

De rally begint vandaag en de afgelopen dagen stonden dan ook in het teken van verschillende keuringen. Zo was er vrijdag een administratieve keuring. "Hier hebben wij de stempelkaart ontvangen om alle punten te laten afstempelen. Hier kregen wij ook alle spullen die nog in de auto moesten voor de technische keuring zoals: rookbommen, signal flares, GPS-systeem iritrack (veiligheidssysteem voor inhalen, maar ook voor noodgevallen). Maar bijvoorbeeld ook de startnummers en brandstofbonnen." aldus het team.



Gisteren volgde de technische keuring en werd de auto gecontroleerd op veiligheidspunten. "Die keuring voelde voor ons eigenlijk als een examen van de voorafgaande weken. We zijn met de volle 100 procent geslaagd!"



Eerste etappe

Vandaag begint de Morocco Desert Challenge, die een week duurt, met een korte etappe. "Coureur Chris en navigator Randy gaan vanuit Agadir naar Parc Ferme in Plage Blanche. Een plaats ongeveer 267 km verder op. Daar is de start van de proloog van 75 kilometer, een rit met veel rivierbeddingen en stenen, en de laatste 30 kilometer is een lang recht stuk langs het strand." legt Jasper Gerding uit. Hij verzorgde de komende dagen de publiciteit van het team.



RTV Drenthe volgt de studenten

De komende weken volgt RTV Drenthe het avontuur van de Drentse studenten. De groep heeft een camera en microfoon mee en maakt foto's en video's van hun avontuur. Hun belevenissen zijn dagelijks bij RTV Drenthe terug te zien.



