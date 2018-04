Uitslagen zaterdagvoetbal

VOETBAL - ACV en HZVV pakten beide een punt in de strijd tegen degradatie en beide ploegen waren niet tevreden met de puntendeling. FC Klazienaveen kwam niet verder dan een gelijkspel bij Drenthina, maar kreeg wel hulp van Omlandia want die ploeg versloeg koploper Pelikaan S. met 3-0.

ACV niet tevreden met punt tegen ONS Sneek

Laat tegendoelpunt laat HZVV opnieuw zonder winst

Gelijkspel brengt Noordscheschut nauwelijks vooruit

Hoogeveen sterkste in topper tegen LTC

Drenthina en Klazienaveen stellen teleur in derby

SC Angelslo kan volgende week eerste kampioen van Drenthe worden

Hoogeveen versloeg in de topper van de 3e klasse D LTC met liefst 5-1 en beide ploegen staan nu gezamenlijk bovenaan.SC Angelslo kan volgende week de eerste Drentse kampioen in het amateurvoetbal worden. De zaterdagvijfdeklasser won vandaag met 4-1 bij SETA en zag naaste achtervolger Nieuw Balinge twee punten verspelen tegen Veendam 1894 (1-1). Bij een zege, volgende week zaterdag in een rechtstreekse confrontatie met Nieuw Balinge is SC Angelslo kampioen.Hieronder alle uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden:ASWH – Almere City FC 1-0ACV – ONS Sneek 2-2Jong FC Groningen – Scheveningen 1-2DVS 33 – Jong FC Twente 3-2Harkemase Boys – Spijkenisse 3-1Magreb 90 – Jong FC Volendam 1-2Spakenburg – DOVO 3-0ODIN 59 – VVOG 0-0Capelle – Quick Boys 1-1Ajax - Eemdijk 0-2CSV Apeldoorn - AZSV 3-0Berkum - NSC Nijkerk 1-0Excelsior '31 - DFS Opheusden 2-3Sparta Nijkerk - HZVV 2-2Staphorst - SC Genemuiden 1-2SV Urk - Huizen 1-3Zuidvogels - SDC Putten 0-2Winsum - Buitenpost 1-2Noordscheschut - Zeerobben 1-1Gorecht - PKC'83 2-1Oranje Nassau - Olde Veste'54 0-1Balk - Be Quick Dokkum 0-0VEV'67 - Drachtster Boys 0-5Blauw Wit'34 - Groningen 2-3NEC Delfzijl - DESZ 2-2Nieuwleusen - FC Meppel 2-0DZOH - De Weide 2-1Omlandia - Pelikaan S 3-0Groen Geel - Zuidhorn 3-0Bedum - Gramsbergen 4-0Drenthina - FC Klazienaveen 0-0Niekerk - Noordwolde 6-2DVC Appingedam - Onstwedder Boys 0-1Be Quick 1887 - Glimmen 4-2Stadspark - ONR 5-3Boerakker - Loppersum 1-3The Knickerbockers - HFC'15 0-1Mamio - Aduard 2000 1-0Hoogeveen - LTC 5-1SVN'69 - Lutten 1-1SCD'83 - Tonego 0-3BSVV - Hollandscheveld 3-0FDS - OZC 3-2SCN - Fit Boys 0-2Hardenberg'85 - ZZVV 3-1Vitesse'63 - Wolvega 1-1Tolbeek - Creil 4-2Sleat - Nagele 3-1SVBS'77 - Delfstrahuizen 0-1SVM - VENO 1-0Heeg - VHK 2-1VIOD - De Sweach 3-2Rottevalle - Oostergo 0-1Haulerwijk - Harkema Opeinde 1-0ASC - RWF 1-1Ropta Boys - Veenhuizen 3-3Friese Boys - Opende 1-0FC Zuidlaren - VMC Amicitia 1-2Elim - Borger 6-1Achilles 1894 - SVBO 6-1Tiendeveen - HS'88 0-1CSVC - Sweel 1-0NWVV - Helpman 0-3MSC - Heerenveen 3-3Blokzijl - Woudsend 3-1HJSC - Bakhuizen 3-0Espel - Ens 1-1IJVC - SWZ 0-14Damacota - VCG 0-1Erica'86 - Wildervank 1-0WVV - NKVV 5-1SETA - SC Angelslo 1-4Nieuw Balinge - Veendam 1894 1-1