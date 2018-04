Deel dit artikel:











Bo Bendsneyder opent TT Education Centre Bo Bensneyder opent TT Education Centre (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MOTORSPORT - Moto2-coureur Bo Bendsneyder heeft vanmiddag onder grote belangstelling het TT Education Centre in Assen geopend. Het opleidingscentrum staat naast de TT Junior Track; een klein racecircuit waar de 'motorcoureurs van de toekomst' de fijne kneepjes van het vak leren.

Geschreven door Karin Mulder

In het gebouw kunnen de coureurs zich inschrijven en kunnen ze wedstrijden evalueren. Daarnaast zijn er toiletten en douches te vinden.



"Eerst hadden we altijd een keet waar we ons moesten inschrijven, maar dat was niet meer zo'n mooi gebouw", zegt de 9-jarige Daniël Wouda die vandaag bij de A-junioren zijn eerste wedstrijd van het seizoen rijdt.



'Aan de toekomst werken'

Bo Bendsneyder weet als geen ander hoe belangrijk een goede trainingsfaciliteit voor de jeugd is. "Als je ziet dat we nu in de Red Bull Rookies Cup geen Nederlandse rijders hebben, moeten we wel aan de toekomst werken. Ik denk dat er op de Junior Track aardig wat rijders rondrijden die het kunnen halen. En ik denk dat dit dan wel helpt om die stap te kunnen maken".



'continu met elkaar vechten'

Bendsneyder zelf moest in z'n jonge jaren nog utiwijken naar België om te trainen. Dat deed hij samen met onder meer Livio Loi. "Op dinsdagavond kon ik drie of vier uurtjes rijden. Daar waren we continu met elkaar in gevecht en daar heb ik veel van geleerd", verklaart de 19-jarige Rotterdammer.



En wie weet is de 9-jarige Wouda wel z'n opvolger. Want wanneer zien we hem voor het eerst op het 'grote TT Circuit'? "Ik denk dat dat nog wel een paar jaartjes duurt", besluit Wouda.