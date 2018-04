Deel dit artikel:











ACV niet tevreden met punt tegen ONS Sneek ACV kreeg in de slotminuut de 2-2 tegen in het thuisduel tegen ONS Sneek Pascal Huser scoorde twee keer ONS Sneek viert de hele late gelijkmaker

VOETBAL - ACV-trainer Fred de Boer was zwaar teleurgesteld in datgene wat zijn elftal liet zien in de eerste helft tegen ONS Sneek. Zijn preek in de rust was kort. Heel kort. Hij voerde twee wissels door en liep na twee minuten de kleedkamer weer uit. Het signaal werd goed opgepikt door de spelers. De Assenaren kwamen in de tweede helft een stuk agressiever voor de dag, bogen een 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel: 2-2.





'Zo'n bal maakt ie één op de honderd'

"We moeten leven met deze puntendeling", aldus De Boer. "Maar we hadden het vandaag echt kunnen winnen. Maar dat is inherent aan de positie waarin we zitten, al zal het ook te maken hebben met kwaliteit. Toch is zo'n laatste treffer heel zuur. Zo'n bal maakt hij één keer van de honderd... en tja, uitgerekend vandaag schiet ie hem geweldig binnen."



Achterstand

ACV speelde een matte eerste helft, kwam nauwelijks echt in duel en aanvallen was er al helemaal niet bij voor de Assenaren. ONS Sneek kwam na 36 minuten verdiend op voorsprong door een treffer van Curty Gonzales, nadat ACV-verdediger Dennis Hoekstra gigantisch in de fout ging. Een kwartiertje voor die treffer kroop de thuisclub al een keer door het oog van de naald toen een schot van Ale de Boer op de paal belandde.



Pascal Huser

In de 53e minuut kwam ACV op gelijke hoogte. Pascal Huser kreeg de goal op zijn naam, nadat zijn inzet in de korte hoek door ONS-doelman Barry Ditewig over de doellijn werd gewerkt. Diezelfde Ditewig ging twintig minuten later weer in de fout en opnieuw bij een vrije bal van Huser. Ditmaal raakte de oud-keeper van FC Emmen de bal helemaal niet: 2-2.



90e minuut

Een broodnodige, zwaarbevochten zege kwam daarna dichter- en dichterbij, totdat invaller Rein Werumeus Buning in de 90e minuut de bal snoeihard achter ACV-doelman Ben Wormmeester schoot: 2-2.



Omdat ook Capelle een punt pakte bij Quick Boys (1-1) blijft het verschil tussen ACV en de club uit Zuid-Holland vier punten in het voordeel van Capelle. Met nog zes wedstrijden te gaan staat ACV onder de degadatiestreep met 21 punten. Capelle heeft er 25 en Spijkenisse staat op 27.