Laat tegendoelpunt laat HZVV opnieuw zonder winst HZVV (foto: hzvv.nl)

VOETBAL – In de hoofdklasse B heeft HZVV door een laat tegendoelpunt van Sparta Nijkerk opnieuw niet kunnen winnen. De ploeg van Gert van Duinen gaf twee keer een voorsprong uit handen en speelde uiteindelijk met 2-2 gelijk.

Voorsprong

Na een half uur spelen kwam HZVV voor het eerst op voorsprong door een doelpunt van Marlon Luchtenberg. Na een schot op doel liet de keeper van Nijkerk de bal glippen, waarna Luchtenberg in de rebound de bal over de doelman in het net wist te wippen.



Nog geen twee minuten later maakte Nijkerk de gelijkmaker met een mooie aanvallende actie en daarmee gingen beide ploegen de rust in. Na rust maakte Tim Mulder het tweede doelpunt voor HZVV en die voorsprong hield de ploeg lang vast.



Controle

“Op dat moment hadden we de controle over de wedstrijd”, gaf trainer Gert van Duinen aan. “De tegenpartij werd eigenlijk niet gevaarlijk en we konden alle kansen voortijdig tegenhouden.”



Helaas voor Van Duinen werd niet veel later Jos Fidom van het veld gestuurd nadat hij zijn tweede gele kaart te pakken had. Fidom pakte al vroeg in de wedstrijd een kaart nadat hij de bal weg trapte na het fluitsignaal van de scheids.



De tweede kreeg hij bij een overtreding die in de ogen van Van Duinen niet had moeten leiden tot rood: “Het was zeker een overtreding, maar volgens mij was de scheidsrechter vergeten dat Fidom al geel op zak had. Hij twijfelde dertig seconden voordat hij doorhad dat hij rood moest geven. Als hij scherper was geweest, dan had hij waarschijnlijk geen gele kaart gegeven”, aldus de trainer.



Druk over de flank

Na de rode kaart voerde Nijkerk de druk op met meerdere aanvallen over de flanken. De meeste voorzetten konden onschadelijk gemaakt worden door de verdediging van HZVV, maar net voor het eindsignaal was het toch nog raak voor Nijkerk.



“Als je rood tegen krijgt weet je dat zoiets kan gebeuren. Bij de zoveelste voorzet schoten ze toch nog raak. Dat is nu doodzonde, maar in de vorige wedstrijd tegen deze ploeg werden we nog volledig weggespeeld en vandaag speelden we veel beter. We konden een overwinning absoluut gebruiken maar ik haal het positieve uit deze wedstrijd”, vertelde Van Duinen na de wedstrijd.