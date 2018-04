Dier met 'kenmerken wolf' gezien bij Appelscha

APPELSCHA - In het gebied tussen Appelscha en Boijl, net over de Drentse grens, is vandaag een dier gezien dat op een wolf lijkt.

Het dier werd volgens Omrop Frylân gefilmd door Anne Graafstra, die het in de ochtend na een tip van zijn dochter bij Appelscha zag rennen.Boswachter Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer is er lang niet zeker van dat het hier echt om een wolf gaat. "De beelden zijn nogal donker dus het is erg moeilijk te zien. Het dier lijkt wel wat kenmerken van een wolf te hebben, zoals de staart die mooi afhangt, maar op basis van deze beelden kan ik het niet met zekerheid zeggen", laat Pot weten.In Boijl, ongeveer vijftien kilometer van Appelscha, zijn vrijdagnacht drie schapen doodgebeten. Onbekend is of het dier op de video de dader is. In Drenthe zijn de afgelopen tijd meerdere keren dieren gezien die op wolven leken.Twee weken geleden werden nog veertien schapen in onze provincie doodgebeten. Het is nog niet duidelijk of dat het werk van een wolf is geweest.