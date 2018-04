SC Angelslo kan volgende week eerste kampioen van Drenthe worden

Deel dit artikel:











VOETBAL - Het is de PSV - Ajax van de zaterdag 5e klasse E, het duel van volgende week tussen SC Angelslo en Nieuw Balinge. De thuisclub is bij een zege namelijk kampioen. En dat niet alleen, de club uit Emmen is dan de eerste kampioen van Drenthe.

SC Angelslo, dat vorig jaar degradeerde uit de 4e klasse, is dit seizoen duidelijk een maatje te groot voor de concurrenten. De club uit Emmen won van de 18 duels er 17. Het enige gelijkspel was uigerekend tegen Nieuw Balinge. Angelslo heeft nu 52 punten uit 18 en Nieuw Balinge staat, na het gelijkspel van vanmiddag tegen Veendam 1894 (1-1), op 39 uit 16. Kortom bij een overwinning is Angelslo volgend seizoen weer vierdeklasser.