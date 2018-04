Hurry Up bijna zeker van lijfsbehoud in BENE-League

HANDBAL - De handballers van Hurry Up hebben in de nacompetitie-wedstrijd tegen Houten goede zaken gedaan voor lijfsbehoud in de BENE-League. De ploeg uit Zwartemeer won met 34-24 relatief eenvoudig van de kampioen uit de eredivisie.

Hurry-Up speler Vaidas Trainavicius genomineerd voor handballer van het jaar

Het is alweer de derde overwinning voor Hurry Up in een reeks van zes nacompetitie-wedstrijden. Met nog drie wedstrijden te spelen kan de ploeg van Martin Vlijm alleen theoretisch nog lijfsbehoud mislopen.Tegen de kampioen uit de eredivisie, Stipt Houten, kwam de ploeg uit Zwartemeer al vroeg op voorsprong, maar de ruststand van 13-11 verraadt dat Houten prima weerstand bood. Pas na rust kwamen de mannen in de oranje shirts echt los en liep het verschil snel op. Uiteindelijk won Hurry Up met tien punten verschil en werd de eindstand 34-24 genoteerd.Volgende week speelt Hurry Up de vierde wedstrijd tegen Quintus. Als deze wedstrijd wordt gewonnen dan is de ploeg zeker dat het volgend seizoen opnieuw in de BENE-League speelt.