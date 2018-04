Deel dit artikel:











Achilles 1894 helemaal terug in titelrace Achilles 1894 viert de zege op SWZ Sneek

VOETBAL - Achilles 1894 won vanavond eenvoudig van SWZ Sneek. In Assen werd het 2-0 voor de nummer 2 van de zondaghoofdklasse B, die na vanavond volop meedoet in de strijd om het kampioenschap.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Een paar weken geleden was het de grote vraag hoe de formatie van trainer Paul Weerman het gemis van de langdurig geblesseerde aanvalsleider Matthijs Hensens zouden opvangen, maar na de 0-5 bij MSC, de 0-0 tegen Heerenveen, de 2-6 overwinning bij Leonidas en vanavond de 2-0 zege tegen Sneek is de conclusie dat Achilles 1894 een serieuze kanshebber is op de titel.



Silvolde heeft de beste papieren

Met 44 punten uit 24 duels heeft Achilles 1894 nog wel twee punten minder dan SJC, maar die ploeg komt nog naar Assen toe. Silvolde heeft vooralsnog de beste papieren, met 40 punten uit 21 duels.



Ids Hannema

Achilles 1894 kwam na 14 minuten op voorsprong door een doelpunt van Ids Hannema, die via de paal raak schoot. Kort voor rust had de thuisclub de tweede treffer moeten maken, maar Stan Haanstra en David Modderman verzuimden om te scoren.



Jean Pierre N'Gouan

SWZ Sneek mocht lang hopen op een puntje, maar bleek aanvallend machteloos. Achilles 1894 kwam ondanks matig voetbal daarom niet in de problemen. In de slotfase besliste invaller Jean Pierre N'Gouan het duel door uit een counter schitterend raak te schieten.