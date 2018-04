Ondernemen in Drenthe: Al onze producten komen zo van de boerderij

RUINEN - Ze runnen met drie boeren uit de omgeving van Ruinen samen een winkel. Een winkel waar ze hun eigen producten verkopen.

De winkel werd twee jaar geleden gestart. Pluimveehouder Johan Laarman, een van de initiatiefnemers, kwam door zijn bestuursfunctie bij de ondernemersvereniging voor het vraagstuk te staan hoe de voorzieningen in Ruinen beter konden worden."Wat is hier nou een gemis in Ruinen? Toch eigenlijk een soort verswinkel. De slager was er niet meer en de groenteboer was ook weg. En dan ga je eens aan het denken."Laarman benaderde vervolgens collega-melkveehouder en kaasmaakster Geke Schoonvelde en fruitteler Joyce Lamers."We zijn op initiatief van Johan een keer met elkaar om tafel gegaan van: kunnen we onze krachten niet bundelen?", zegt Lamers. Ze verbouwt fruit in de polder. "Het is gewoon heel leuk dat je eigen product hier dan met de mensen mee gaat en dat je daar leuke reacties op krijgt", valt Schoonvelde haar bij.En dat is volgens Laarman ook de kracht van de winkel. "Ik denk dat het gewoon lokaal is: de herkomst die bekend. Het ware verhaal achter de producten die je hier met elkaar verkoopt."Niet alles uit de winkel komt van de eigen boerderij, want dat is volgens het drietal niet haalbaar. Het assortiment moet wel ruim genoeg zijn om de klant te kunnen bedienen. Wel worden de artikelen die niet zelf geproduceerd worden veelal bij collega's ingekocht. Of bij bekenden, zodat de herkomst bekend blijft."We staat alle drie met die voeten in de klei, in de bagger, of hoe je het ook maar zeggen wilt", zegt Laarman. "We weten waar het vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt of hoe het verwerkt wordt en ik denk dat dat gewoon de kracht is."