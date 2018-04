Deel dit artikel:











​Gestolen auto met bijzondere lading gevonden in sloot De auto werd in een sloot gevonden (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De gestolen auto van een vrouw uit Assen is afgelopen nacht opgedoken in een sloot in het Groningse Stedum.

Meerdere hulpdiensten gingen naar de Lellensterweg in Stedum, omdat er mogelijk nog mensen in het voertuig zouden zitten. Bij aankomst bleek er niemand meer aanwezig te zijn.



Bijzondere lading

Wel werd er een bijzondere lading in de kofferbak van de auto gevonden: meerdere vaten met volgens de etiketten een chemische vloeistof. De vaten bleken echter gevuld met diesel.



Eigenaresse wist van niks

De eigenaresse van de auto bleek in Assen te wonen. Zij wist niet dat haar auto gestolen was. Ze heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt het voertuig op sporen.