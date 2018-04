Programma zondagvoetbal

VOETBAL - Het Asser Achilles 1894 gaat vamiddag op bezoek bij laagvlieger De Bataven. De nummer 2 van de hoofdklasse A staat vijf punten achter koploper SJC, maar wel met een wedstrijd minder gespeeld. SJC krijgt overigens bezoek van een andere laagvlieger, namelijk DHC.

De Uitslagen van het zaterdagvoetbal

Wie pakt de titel in de 1e klasse F? Wordt het Hoogeveen of Alcides. Na de zege van vorige week zondag heeft Hoogeveen de beste papieren. Alcides gaat nog wel aan kop, maar heeft één verliespunt meer dan Hoogeveen. Beide ploegen spelen vandaag een thuisduel: Hoogeveen tegen Rolder Boys en Alcides ontvangt SVBO. TV Drenthes' Onze Club is bij deze duels aanwezig.In de 2e klasse K hoopt GOMOS op een nieuwe misstap van koploper SC Stadspark en dat is niet ondenkbaar, want de Groningers moeten op bezoek bij de nummer 4 in deze klasse, Hoogezand. GOMOS, dat vier punten minder heeft dan Stadspark maar ook een duel minder gespeeld, ontvangt DTD uit het Friese Jelsum.In 2L staat de nummers 1 en 2, VKW en Beilen, een uitduel te wachten. VKW moet naar Heerde terwijl Beilen op bezoek gaat bij Olyphia.In de 3e klasse B een duel met de nodige sentimenten, SVZ - VAKO. De emoties in dat duel liepen vorig seizoen hoog op.Hieronder het complete programma van vanmiddag:Alphense Boys - SilvoldeDe Bataven - Achilles 1894Hollandia - Sneek Wit ZwartLeonidas - Jong Achilles '29RKAVV - PurmersteijnSDO - RKHVVSJC - DHCWVV - Nieuw BuinenFrisia - GAVCFC Assen - FVCEmmen - NoordsterAlcides - SVBOHoogeveen - Rolder BoysBergum - GRC GroningenHoogezand - StadsparkGOMOS - DTDForward - PeizeAsser Boys - GVAV-RapiditasVMC Amicitia - St. AnnaparochieOereterp - RodenLSC 1890 - MKV'29Lemelerveld - RaptimValthermond - RuinerwoldEmmeloord - DedemsvaartSC Erica - StadskanaalGermanicus - ZuidwoldeHeerde - VKWOlyphia - BeilenFriesland - DrachtenGroninger Boys - HelpmanNieuw Roden - LewenborgNicator - HFC'15Warga - BolswardTrynwalden - HarlingenFraneker - Geel WitSiddeburen - ActiefSVZ - VAKOAnnen - MuntendamLEO - WildervankHSC - FC ZuidlarenASVB - ZNCVeendam 1894 - KwiekEMMS - WeerdingeSVV'04 - DalfsenMusselkanaal - OVC'21Twedo - HODOCEC - USVTer Apel'96 - DalenGieten - SleenOldemarkt - WijsterMildam - RenadoUdiros - AkkrumTrinitas - GorredijkDio Oosterwolde - DwingelooJubbega - HavelteLemmer - Steenwijker BoysVVK - HaulerwijkSurhuisterveen - BakkerveenTLC - GrunoDonkerbroek - De Wilper BoysStanfries - BedumHaren - Smilde'94Heiligerlee - MOVVWesterwolde - AlteveerPJC - BellingwoldeHarkstede - SPWPekelder Boys - EngelbertGieterveen - SellingenFVV - BATOZwartemeerse Boys - EHS'85WKE'16 - BargeresWeiteveense Boys - SweelSchoonebeek - Witteveense Boys'87DVC'59 - HOCValther Boys - DSC'65Titan - ProtosSteenwijk - Old ForwardVENO - OldeholtpadeSteenwijkerwold - Oranje ZwartDe Blesse - BalkbrugWacker - RKORuinen - PesseBEW - KraggenburgScheerwolde - IJhorstUffelte - GiethoornKuinre - WapserveenWillemsoord - DVSVDOS'63 - VilsterenUlu Spor - BlankenhamZandhuizen - OosterstreekHHCombi - Sport VereentHoutigehage - VWCDiever-Wapse - HoogersmildeODV - FochtelooGroen Geel - ZevenhuizenYde de Punt - WarffumEext - WoltersumFroombosch - EenrumKloosterburen - AmboinaDrieborg - Oldambster BoysTHOS - NieuweschansDWZ - VeelerveenWedde - BNCBareveld - WEOFramsum - MeedenBuinen - GKCEEC - BuinerveenVIOS (O) - De Treffer'16KSC - JVVGasselternijveen - SVBCRoswinkel - Zandpol