Motorrijder breekt been bij val op crossbaan Nieuw-Weerdinge

De motorrijder brak een been (foto De Vries Media)

EMMEN - Bij een val op de crossbaan aan de Pottendijk Westzijde in Nieuw-Weerdinge is vandaag een motorrijder gewond geraakt.

De motorrijder heeft volgens de eigenaar van het circuit zijn been gebroken bij de val. De coureur is naar een ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe de motorrijder ten val kwam.Naast een ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen voor assistentie.