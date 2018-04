Deel dit artikel:











Keniaan Makau juicht weer in Cascaderun De finish van de Cascaderun in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe)

HARDLOPEN - Nicholas Makau heeft de 10 mijl van de Cascaderun in Hoogeveen gewonnen. De Keniaan kwam in de twaalfde editie binnen na 47 minuten en 49 seconden.

Makau schreef de Cascaderun in 2016 al eens op zijn naam in een parcoursrecord. Hij bereikte destijds de finish in een tijd van 47 minuten en 4 seconden. Vorig jaar ging de overwinning naar Ezra Kering, eveneens een Keniaan (48:10). Makau kwam toen dertien tellen later over de eindstreep.



In tegenstelling tot de vorige editie waren de weersomstandigheden in Hoogeveen wisselend van aard. In 2017 scheen de zon volop, terwijl de deelnemers vandaag enkele regenbuien moesten trotseren.