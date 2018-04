Deel dit artikel:











‘Dorpspark wordt nieuwe dorpshart van Annerveenschekanaal’ Hier moet het nieuwe dorpspark komen (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe) De indeling van het aan te leggen park (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

ANNERVEENSCHEKANAAL - Inwoners van Annerveenschekanaal zijn in hun nopjes met het toegezegde geld voor een nieuw aan te leggen dorpspark. Vorige week stelde het gemeentebestuur vijftigduizend euro beschikbaar.

“Dit stuk land ligt al jarenlang braak en daar moet toch een keer wat mee gedaan worden. Ik hoop dat de bewoners er ook gebruik van gaan maken want daar is het voor. Het wordt een echt belevingspark”, zegt Geert de Jonge, eigenaar van de kerk waarachter het park wordt aangelegd.



In het park komt een evenemententerrein waar van alles georganiseerd kan worden. Ook zijn er plannen voor een amfibievijver en een natuurlijk speelpark. “Dit wordt het nieuwe dorpshart van Annerveenschekanaal”, zegt De Jonge.



Groningen

Het park komt net op Gronings grondgebied en dus moeten er nog wat afspraken worden gemaakt met de gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen. Toch verwacht initiatiefnemer Bert Feiken van Dorpsbelangen Annerveenschekanaal dat deze kwestie geen problemen op gaat leveren. “Ik hoor op het gemeentehuis dat dit een formele kwestie is dus dat gaat wel door”, aldus Feiken.



Semspark

De aanleg van het nieuwe park begint na de zomer. Een nieuwe naam is er nog niet. “Je hebt hier de Semslinie lopen dus ik kan me voorstellen dat het het Semspark gaat worden. Daar moeten we het maar eens over hebben. Of misschien een prijsvraag? We zien wel”, zegt Feiken.