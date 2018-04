Deel dit artikel:











Winkelier voorkomt oplichting in Westerbork De oplichters deden alsof hun geld in de auto lag (ANP/Koen Suyk)

WESTERBORK - Een supermarktondernemer in Westerbork is door goed op te letten aan oplichting ontsnapt. De winkelier herkende een oplichtingstruc en belde de politie.

Drie personen uit het westen van Nederland kwamen volgens de politie de supermarkt binnen om geld in te zetten op voetbalwedstrijden, maar daar niet voor te betalen.



Alleen innen bij winst

De oplichters meldden zich bij de balie van de supermarkt met een QR-code voor het gokformulier. De bedoeling is dat een medewerker de code scant en de oplichters vervolgens doen alsof ze geld vergeten zijn en dat uit hun auto gaan halen.



Buiten de winkel wordt afgewacht tot het einde van de wedstrijd waarop gegokt is. Winnen de oplichters, dan komen ze terug naar de winkel om het geld te innen. Verliezen de oplichters, dan blijven ze weg en is de winkel de dupe.