MSC ziet overwinning in blessuretijd verdampen

VOETBAL - MSC heeft een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen het hoger geklasseerde Alphense Boys. Voor de Meppelers had de 1-1 remise een zure nasmaak, aangezien de tegentreffer pas diep in blessure viel.

MSC mocht van geluk spreken dat het rustsignaal zonder schade werd bereikt. Alphense Boys was duidelijk de bovenliggende partij, maar het overwicht werd niet uitgedrukt in een doelpunt. Tegen de verhoudingen in kwam MSC in de tweede helft op voorsprong. Justin Benjamins krulde de bal prachtig in de kruising.MSC leek dankzij die treffer de volle buit te grijpen, maar het liep anders. Ver in de extra tijd scoorde Alphense Boys via Patrick Krop de 1-1 uit een hoekschop.Na het gelijkspel staat MSC in de hoofdklasse A op de tiende plaats, met 33 punten uit 23 wedstrijden.