Achilles 1894 ziet concurrent Silvolde verliezen

VOETBAL - Silvolde, een belangrijke concurrent van Achilles 1894 in de zondaghoofdklasse B, heeft schade opgelopen in de titelstrijd. De club uit Gelderland ging op eigen veld onderuit tegen Hollandia: 1-3.

Roy Bouwman bracht Silvolde nog wel aan de leiding. Hij schoot in de rebound zijn eigen penalty binnen. In de tweede helft scoorde Hollandia echter drie keer. Nick de Wit (2) en Jorg Ooievaar waren de doelpuntenmakers. Silvolde sloot het duel bovendien met een man minder af. Alexander Tempels kreeg een rode kaart.Door de nederlaag staat Silvolde op de vijfde positie, met 40 punten uit 22 wedstrijden. Hollandia is de nummer drie van de ranglijst, met 42 punten uit 24 optredens. Achilles 1894 won zaterdagavond al met 2-0 van SWZ Sneek. De Assenaren staan tweede, met 44 punten uit 24 duels.SJC gaat aan de leiding in de hoofdklasse B. De club uit Noordwijk haalde uit op bezoek bij hekkensluiter Achilles '29 (0-4). SJC heeft 49 punten uit 25 wedstrijden.