Deel dit artikel:











Dode en vermiste lammetjes in Dwingeloo Twee schapen overleefden de aanval niet (foto: Pixabay.com)

DWINGELOO - In Dwingeloo zijn deze week lammetjes aangevallen. Twee ervan overleefden de aanval niet, eentje is gewond geraakt en er is ook een lam vermist.









Aanval van wolf?

Mogelijk zijn de lammetjes het slachtoffer geworden van een wolf, maar ook zou het om een aanval van een ander dier kunnen gaan.



Lees ook: Dier met 'kenmerken wolf' gezien bij Appelscha

Gisteren werd er in de buurt van Appelscha een wolfachtig dier gespot. Ook werden er in de buurt van het Friese dorp Boijl dode schapen gevonden. Een van de dode lammetjes is volgens de politie helemaal opgegeten. Het tweede dode dier is verdronken, waarschijnlijk toen het vluchtte voor de belager.Mogelijk zijn de lammetjes het slachtoffer geworden van een wolf, maar ook zou het om een aanval van een ander dier kunnen gaan.Gisteren werd er in de buurt van Appelscha een wolfachtig dier gespot. Ook werden er in de buurt van het Friese dorp Boijl dode schapen gevonden.