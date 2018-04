Deel dit artikel:











Gert-Jan Bosman wint eindklassement Arden Challenge Gert-Jan Bosman reed in de gele trui naar de winst (foto: Gert-Jan Bosman)

WIELRENNEN - Gert-Jan Bosman heeft vandaag het eindklassement in de vijfdaagse Arden Challenge gewonnen. De oud-Emmenaar won één etappe en werd twee keer tweede.

De 25-jarige renner van Volkers-Wessel - Merckx kon vandaag in de gele leiderstrui gecontroleerd naar de eindwinst rijden.



Hel van Groesbeek

Vorig weekend won Bosman ook al de Hel van Groesbeek. Dat is een mountainbikewedstrijd over meer dan honderd kilometer.