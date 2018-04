Alcides verzuimt knock-out uit te delen: Hoogeveen weer op pole-position

VOETBAL - Alcides was veruit de betere ploeg in de absolute topper tegen Hoogeveen, maar de koploper in de 1e klasse F verzuimde de gasten de knock-out toe te dienen. Sterker nog, Hoogeveen won in Meppel met 3-1 en heeft nu ineens weer de beste papieren voor de titel en dus directe promotie naar de hoofdklasse.

Alcides heeft na 22 duels 49 punten, terwijl Hoogeveen op 47 staat, maar dan uit 21 duels. Alcides speelt nog vier duels, Hoogeveen nog vijf."De titelrace is nog niet gelopen", aldus Alcides-verdediger Dennis Blokzijl. "Ik verwacht niet dat dit Hoogeveen nog vijf keer wint. Doen ze dat wel, dan mogen we het onszelf verwijten. We hadden hier vandaag gewoon moeten winnen, maar hebben naïef verdedigd."Ook Hoogeveen-trainer Nico Haak verwacht dat het kampioenschap nog niet beslist is. "Nee, zeker niet. Ons programma is zeker niet gemakkelijk. Daarnaast winnen we vandaag, maar verloren we afgelopen donderdag bij Bergum. Het was anders geweest als Alcides had gewonnen. Dan was het denk ik wel klaar geweest."Later meer.. .