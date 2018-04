Drents goocheltalent Camiel (16) valt buiten de prijzen

MEPPEL - Goochelaar Camiel Hemminga (16) uit Meppel is vandaag buiten de prijzen gevallen op het NK Goochelen voor junioren. In zijn thuisstad bleek het niveau te hoog voor de jonge illusionist.

Het NK was een zogeheten 'open concours', waardoor ook buitenlandse goochelaars mee mochten doen aan de competitie. Er deden veertien jonge goochelaars mee.Teleurgesteld is Hemminga niet na zijn nederlaag. "Het niveau lag heel erg hoog en ik ben niet treurig. In korte tijd heb ik iets heel moois neergezet", zegt Hemminga. Zijn 'McDonald's-act, waarbij hij meerdere trucs uitvoerde, bleek ondanks het vele oefenen niet genoeg voor een podiumplaats.Hemminga zegt te blijven oefenen voor een act voor op het volgende NK. Hemminga: "Het was mooi om mee te maken. In principe ben ik er volgend jaar weer gewoon bij."