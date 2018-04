Het aftellen is ook begonnen in Onze Club

VOETBAL - De strijd om het kampioenschap in de eredivisie is beslist en ook in het amateuvoetbal is het aftellen begonnen. Volgende week kan SC Angelslo de eerste Drentse kampioen worden in de zaterdag 5e klasse E.

De uitzending van Onze Club

Vandaag kon het Meppeler Alcides een hele forse stap naar de titel in de 1e klasse F zetten, maar dat lukte niet. Hoogeveen bleek een stuk effectiever en won met 1-3.De zaterdagvoetballers van Hoogeveen deden ook goede zaken in de strijd om de titel op eigen veld tegen concurrent LTC uit Assen.Het was dit weekend Assen versus Sneek, want zowel ACV als Achilles 1894 (zondag) kregen bezoek van een team uit Sneek. ACV nam het, in de strijd tegen degradatie uit de 3e divisie, op tegen ONS Sneek en in de race om het kampioenschap in de hoofdklasse kreeg Achilles 1894 bezoek van SWZ Bozo Sneek.Ook in Onze Club aandacht voor vv Gieten. De zondagderdeklasser stond lang onder de degradatiestreep, maar is bezig aan een imposante reeks. In de laatste vijf duels pakte Gieten 13 punten en vanmiddag kwam een andere degradatiekandidaat, Musselkanaal, naar sportpark De Goorns.De uitzending van Onze Club wordt, zoals elke week, afgesloten met een duel in de Onze Club Junior Cup. Vandaag spelen FC Klazienaveen en Raptim tegen elkaar. De winnaar plaatst zich voor de halve finale.