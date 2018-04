Deel dit artikel:











Dost maakt 25e competitiegoal in doelpuntrijk duel Bas Dost wordt besprongen na zijn 25e goal van het seizoen (foto: EPA/ANTONIO COTRIM)

VOETBAL - Bas Dost mag met zijn club Sporting Portugal nog altijd hoop houden op de landstitel. De club uit Lissabon won gisteravond moeizaam bij middenmoter Belenenses: 4-3. Dost scoorde één keer.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het was voor de oud-spits van FC Emmen zijn 25e competitiegoal van dit seizoen. Topscorer in Portugal is Jonas, de Braziliaanse spits van Benfica. Die ploeg verloor overigens van FC Porto en dus wisselen die twee clubs van positie: FC Porto is de nieuwe lijstaanvoerder (met 76 punten uit 30 duels), terwijl Benfica nu tweede staat (74 uit 30). Sporting Portugal volgt op plek 3, met 71 uit 30 duels.



Woensdag komt Dost opnieuw in actie. Dan in de returnwedstrijd in de halve finale van de Portugese beker. Sporting Portugal moet op eigen veld een 1-0 achterstand tegen FC Porto zien goed te maken om de finale te bereiken.