Brand verwoest auto in Meppel De auto brandde uit (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Een auto die geparkeerd stond aan de Watermunt in Meppel is afgelopen nacht uitgebrand.

Het vuur werd even na enen ontdekt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de auto al grotendeels uitgebrand.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.