Deel dit artikel:











Aantal huishoudens met zonnepanelen in Assen bijna verdubbeld Verdubbeling zonnepanelen in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In 2017 zijn in Assen 1.200 huishoudens begonnen met het zelf opwekken van energie door zonnepanelen. In totaal wekken nu 2.700 huishoudens in Assen zelf stroom op.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. Zo'n 400 Assenaren hebben een zonnelening aangevraagd om duurzaam energie te kunnen opwekken.



Verder zijn 130 inwoners via de isolatieveiling aan de slag gegaan met het energiezuiniger maken van hun huis.