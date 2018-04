Vijf vragen over de teek

ASSEN - Het is weer de Week van de teek. De speciale week is er om mensen extra alert te maken op teken, de boosdoeners die je vooral kunt oplopen in het bos, in de duinen, in een parkje of zelfs in je eigen tuin. Een beet van een teek kan leiden tot de ziekte van Lyme.

Een teek is een parasiet die tot de spinachtigen behoort. Het diertje verschuilt zich in bomen, gras en struiken, Een teek kruipt en is daarom niet hoog in de bomen te vinden. Een teek nestelt zich in een warm plekje op het lichaam van een mens of dier. De beet is pijnloos. Jaarlijks worden er 1,3 miljoen mensen gebeten door een teek.Het is belangrijk om je goed te kleden bij het voorkomen van een tekenbeet. Draag in de natuur goed sluitende kleding en draag een pet om te voorkomen dat teken op jouw lichaam kruipen. Inspuiten met een insectenwerend middel, zoals DEET, kan ook helpen.Verwijder de teek zo snel mogelijk. Dit is het allerbelangrijkst. Pak met een pincet of een speciale tekentang de teek zo dicht mogelijk op de huid bij z'n kop. Trek hem er langzaam uit, zonder te draaien. Zorg dat de teek niet kapot gaat: dan leegt hij namelijk zijn maaginhoud in jouw lichaam en wordt de kans op besmetting groter. Ontsmet de wond vervolgens met jodium of alcohol.Een op de vijf teken draagt de de Lyme -bacterie bij zich. Als je de teek binnen 24 uur verwijdert, is de kans op de ziekte van Lyme erg klein. Wie wel besmet raakt, ziet vaak een rode kring of vlek rondom de tekenbeet verschijnen. Behandel dit gelijk met antibiotica, dan is de kans op genezing groot. Na de beet is het belangrijk om zo'n drie maanden lang symptomen zoals vermoeidheid, gewrichtspijn en spierpijn in de gaten te houden. Het is niet bekend waarom sommige mensen na een behandeling toch klachten blijven houden.Via de website tekenradar.nl wordt onderzoek gedaan naar mensen met Lyme. Bloedmonsters worden afgenomen, mensen vullen vragenlijsten in en houden hun klachten bij. Op deze manier hopen onderzoekers erachter te komen of ze bepaalde klachten kunnen verklaren en daardoor mensen met Lyme beter kunnen gaan helpen.Het lichaam van een teek is in normale toestand een paar millimeter groot, maar als het zich vol zuigt groeit de parasiet tot meer dan een centimeter. Een volwassen vrouwtje kan tien keer het eigen lichaamsgewicht aan bloed opzuigen. Teken gaan extreem zuinig met hun energie om en kunnen meer dan een jaar zonder voedsel.Honden, katten, paarden, schapen en koeien kunnen ook gebeten worden door teken. Ook bij dieren is het belangrijk de teek zo snel mogelijk te verwijderen, zonder de parasiet kapot te maken. Dieren kunnen ook de ziekte van Lyme krijgen. Let dus goed op of het gedrag van jouw huisdier verandert. De dierenarts zal antibiotica voorschrijven als het dier besmet blijkt te zijn.Meer informatie over de teek is te vinden op de website van GGD Drenthe