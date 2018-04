Stelling: Ik weet precies hoe ik er financieel voor sta

ASSEN - Ruim veertig procent van de Nederlanders heeft moeite met de financiële administratie, blijkt uit onderzoek van het NIBUD.

Deze groep staat vaker rood en heeft ook vaker betalingsachterstanden dan de groep die de administratie wel op orde heeft.Mensen hebben geen overzicht, omdat rekeningen voor een deel online binnenkomen, en veel abonnementen automatisch worden afgeschreven. Je moet nu zelf alles in de gaten houden, terwijl vroeger alle rekeningen op papier in de brievenbus kwamen.