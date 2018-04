Zomer in april: deze week temperaturen tot 25 graden!

ASSEN - De meeste bladeren aan de bomen moeten nog uit hun knopjes kruipen, maar de temperatuur loopt deze week al op tot 25 graden. Zomer in april dus.

Volgens weerman John Havinga van Noorderweer wordt het vandaag al vrij zonnig met maxima rond 17 of 18 graden."De komende dagen wordt het steeds enkele graden warmer. Dit hebben we te danken aan de ontwikkeling van een krachtig hogedrukgebied boven Duitsland, waardoor er een zuidelijke stroming op gang komt, waarmee zomerse warme en droge lucht wordt aangevoerd vanuit Zuid-Frankrijk."Morgen belooft warmer te worden dan vandaag. "Ik verwacht een prachtige stralende dag met flinke zonnige perioden, af en toe een kleine stapelwolk en middagtemperaturen die maximaal tot 20 graden kunnen stijgen", aldus de RTV Drenthe-weerman.Woensdag loopt de temperatuur volgens Havinga op naar 24 graden. "Het wordt zomers en prachtig zomerweer, met flinke zonnige perioden en nauwelijks tot geen bewolking. Donderdag wordt maximaal 25 graden. Dat zou een dagrecord kunnen opleveren voor 19 april. Op die datum in 1988 werd het 24,4 graden. Vrijdag wordt het iets minder warm. Het kwik ligt dan op 23 graden."