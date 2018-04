'Naam Dirk Guichelaar moet bij Muur tegen Geweld'

DE WIJK - Er is strijd rond de Muur tegen Geweld bij De Wijk. Een groep betrokkenen wil de naam van initiatiefnemer Dirk Guichelaar op het informatiepaneel bij de muur. Maar het bestuur weigert dat.

"Dirk Guichelaar was de grondlegger, en wordt nu alleen op het informatiepaneel vermeld als 'een vrije boer in het Drentse Elim', maar zijn volledige naam hoort daar te staan, want zonder hem was er geen muur", zegt een strijdbare Jan Dielissen.De Muur tegen Geweld is een landelijk herdenkingsmonument voor geweldslachtoffers bij De Wijk en is in 2011 onthuld door Koningin Beatrix. Op de muur staan tientallen naamplaatjes van slachtoffers, die door moord of doodslag om het leven zijn gebracht.Ook Andrea Luten uit Ruinen staat ertussen. Zij werd op 10 mei 1993 op 15-jarige leeftijd vermoord in het Gijsselterbos. Haar dood was voor boer Guichelaar mede aanleiding om op zijn land in Elim een klaagmuur te bouwen. Het bouwwerk was bedoeld als een soort aanklacht tegen al het zinloos geweld in de samenleving. Maar Guichelaar had geen toestemming voor het bouwsel op zijn land, en moest hem uiteindelijk afbreken op last van de gemeente Hoogeveen.De Muur tegen Geweld kreeg vervolgens wel toestemming van de gemeente De Wolden, en een stichting zorgde ervoor dat het een nationaal herdenkingsmonument werd voor alle slachtoffers van zinloos geweld. Toch steekt het Dielissen dat Guichelaar, de grondlegger, nergens genoemd wordt. Dielissen is betrokken bij de muur, omdat hij namens Roelof en Lammi Luten twee keer per jaar in het nisje naast de naam van hun dochter Andrea een kaarsje brandt."Ik ben met ze bevriend en op haar geboortedag en sterfdag zorg ik ervoor dat er een lichtje brandt in de muur, voor haar. En ik zorg dat het er netjes blijft", zegt Dielissen.Zo ontdekte Dielissen ook dat er in 2016 een herdenkingsplaatje in het nisje was gezet door grondlegger van de muur, Dirk Guichelaar, met de tekst: 'Door de dood van Andrea Luten is de klaagmuur geboren, Dirk Guichelaar'. "Maar een paar maanden later was het bordje ineens weg. Weggehaald door het bestuur, wat het hoorde daar niet, zeiden ze", vertelt Dielissen.Dielissen nam contact op met Guichelaar, "die wist nog van niets, dat zijn bordje weg was", en met Lammi Luten. "Zij was ook verbaasd over de manier waarop dit gebeurde." Uiteindelijk is er veel over en weer gemaild tussen bestuur en betrokkenen die willen dat Dirk Guichelaars naam vermeld wordt. Zonder resultaat, behalve dan dat Guichelaar inmiddels wel zijn eigen herdenkingsbordje terug heeft."We willen simpelweg dat zijn naam op het informatiepaneel komt, en beslist niet op de muur, want dat is voor slachtoffers bedoeld. Wat is daar nu zo verkeerd aan? Dirk Guichelaar verdient die eer. Hij stond aan de basis van de Muur tegen Geweld. Als hij niet begonnen was met zijn klaagmuur in Elim, was het nationaal herdenkingsmonument hier er wellicht nooit gekomen", aldus Dielissen. "De naam van de ontwerpster staat ook op het paneel, dus waarom die van Dirk dan niet."Guichelaar zelf laat weten 'dat het hem allemaal niet zoveel uitmaakt'. "Ja, dat zegt hij dan wel, maar hij is een bescheiden man en wil geen gedoe", zegt Dielissen.Het bestuur van de Stichting Muur tegen Geweld vindt de vermelde tekst 'een vrije boer uit het Drentse Elim' afdoende, zo hebben ze in een mail laten weten. Ook wordt hij genoemd in de film op de website van de Muur tegen Geweld.